Hırvatistan'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti - Son Dakika
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Hırvatistan'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti

Hırvatistan\'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti

Hırvatistan'da şiddetli yağışlar Split kentinde taşkınlara neden olurken, tarihi Dubrovnik kentinin büyük bir kısmı sular altında kaldı.

09.09.2024 21:23  Güncelleme: 21:25
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- Hırvatistan'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti

ZAGREB - Hırvatistan'da şiddetli yağışlar Split kentinde taşkınlara neden olurken, tarihi Dubrovnik kentinin büyük bir kısmı sular altında kaldı.

Hırvatistan'ın güneyinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Ülkenin güneyindeki tarihi Dubrovnik kentine sadece 2 saat içerisinde aylık yağış ortalaması kadar yağmur yağarken, açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düşen bir çocuk hafif yaralandı. Drenaj sistemi kısa sürede büyük miktardaki suyu taşıyamadığı için kentin büyük bir kısmı sular altında kaldı. Su baskınlarının yaşandığı kentte çok sayıda araç hasar gördü.

Split'te taşkınlar meydana geldi

Güneydeki Dalmaçya bölgesinde ise Hırvatistan'ın ikinci büyük kenti Split ve çevresindeki yollarda taşkınlar meydana geldi. Şehirdeki ana yolların neredeyse tamamında trafik yoğunluğu yaşandı.

"Şehrin neredeyse tüm sokakları su altında kaldı"

Turizm kenti Dubrovnik'in Belediye Başkanı Mato Frankovic yaptığı açıklamada, "Aşırı miktarda yağış nedeniyle şehrin neredeyse bütün sokakları su altında kaldı. Tüm acil servis ekiplerimiz sahada. Maalesef henüz bitmiş değil. Tahminlere göre yerel saatle 15.00-23.00 arasında daha fazla yağış bekleniyor ve bu daha da büyük sorunlara yol açacak. Lütfen evlerinizde kalın ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hırvatistan'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti - Son Dakika

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