Hırvatistan'da Tucepi ve Trogir bölgelerinde orman yangınları sürüyor

Güncel

Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyılarında bulunan Tucepi ve Trogir bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yüzlerce itfaiye personeli, dün başlayan orman yangınlarına, onlarca yangın söndürme aracıyla müdahale ediyor.

Hırvatistan İtfaiye Birliği'nden yapılan açıklamada, Tucepi ve Trogir bölgelerindeki yangınların sıcak ve rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü ve kontrol altına alınması için mücadele edildiği bildirildi.

Yangınların yerleşim yerlerine ilerlemesi nedeniyle bölgede bulunan vatandaşların bir kısmının tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, Zagreb ve Dubrovnik şehirlerinden takviye kuvvet istendiği ve yangınlara havadan da müdahale edildiği belirtildi.