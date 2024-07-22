Hırvatistan'da yaşlı bakımevine silahlı saldırı: 5 ölü - Son Dakika
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Hırvatistan'da yaşlı bakımevine silahlı saldırı: 5 ölü

Hırvatistan'ın Daruvar şehrinde bulunan bir yaşlı bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Hırvatistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, olayın dehşete düşürdüğünü ve hızlı bir soruşturma yapılmasını beklediklerini ifade etti.

22.07.2024 15:51
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Hırvatistan'ın Daruvar şehrinde yaşlı bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Daruvar kentindeki yaşlı bakımevine silahlı bir kişinin saldırı düzenlediği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Polis, 20 kişinin kaldığı yaşlı bakımevine giren saldırganın 5 kişiyi öldürdüğünü, çok sayıda kişiyi yaraladığını açıkladı.

Yerel medyada, saldırının ardından gözaltına alınan saldırganın 51 yaşında emekli asker ve bakımevinde kalanlardan birinin yakını olduğu belirtildi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, olayın kendisini şok ettiğini belirtti. Silah kontrolü başta olmak üzere toplumda şiddeti önlemek için ilgili kurumlara daha fazlasını yapmaları çağrısında bulunan Milanovic, suça karışanların cezalandırılması için hızlı bir soruşturma yapılmasını beklediğini kaydetti.

Başbakan Andrej Plenkovic ise 5 kişinin öldürülmesinin kendilerini dehşete düşürdüğünü, olayın tüm yönleriyle soruşturulacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Davor Bozinovic de polisin saldırganı gözaltına aldığını, soruşturmanın sürdüğünü, olayla ilgili tüm gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hırvatistan'da yaşlı bakımevine silahlı saldırı: 5 ölü - Son Dakika

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