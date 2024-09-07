Sisak’ta İslam Kültür Merkezi\'nin 2. Yılı Kutlandı

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Hırvatistan'ın Sisak kentindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin hizmete girişinin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 8 Eylül 2022'de açılan merkezin ikinci yıl dönümü Sisak'ta törenle kutlandı.

Törene Türkiye'nin yeni Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic ve Sisak Belediye Başkanı Kristina Ikic Banicek'in yanı sıra Hırvatistan'daki Türk kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hasanovic, törende yaptığı konuşmada, inşa edilen merkezin Hırvatistan ve Türkiye arasındaki dostluk köprüsünü daha da güçlendirdiğine işaret ederek, Türkiye'nin yeni Zagreb Büyükelçisi Erpulat Altuntaş'a da görevinde başarılar diledi.

Ikic Banicek de merkezi "Sisak güzeli" olarak betimleyerek, belediyenin Sisak İslam Meclisine desteğini her zaman sürdüreceğini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi

Hırvatistan İslam Birliği tarafından 2017'de başlatılan proje dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in 2019'daki Türkiye ziyareti sırasında Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Hırvatistan İslam Birliği arasında imzalanan mutabakat zaptı ile tamamlandı.

Sisak'ta 12 bin metrekarelik alanda inşa edilen merkezin içerisinde bir cami ve idari bina bulunuyor.