Hırvatistan'dan Ukrayna'ya Asker Göndermeyeceğiz

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, aynı tutumunu sürdürerek " Ukrayna'ya asker göndermeleri" gibi bir durumun söz konusu olmadığını yineledi.

Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başbakan Andrej Plenkovic'in dün çevrim içi düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı"na katılmasına tepki gösterdi.

Hırvatistan'ın Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini sık sık dile getiren Milanovic, aynı tutumunu sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Milanovic, "Hırvatistan Başbakanı (Plenkovic), Ukrayna'ya asker göndereceklerini açıklayan ülkelerin de içinde bulunduğu 'Gönüllüler Koalisyonu' isimli oluşumun görüşmelerine katıldı. Hırvatistan'ın, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ve yalnızca bu ittifaklara üyelikten doğan yükümlülüklere sahip olduğunu hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ın "Gönüllüler Koalisyonu" ülkelerinin siyasi veya askeri anlaşmalarına uyma yükümlülüğünün bulunmadığına işaret eden Milanovic, "Hırvatistan hükümeti, askerlerini Ukrayna'daki savaşa itme yetkisine sahip değildir. Hırvatistan'ın başına halkın seçimiyle geldim. Bu konudaki (Ukrayna'ya asker gönderme) tutumum nettir. Hırvat askerleri, başkalarının savaşına dahil olmayacaktır. Bunu bir kez daha yineliyorum." görüşünü paylaştı.