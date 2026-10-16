Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Çin ile ticari işbirliğini güçlendirmek istiyor. - Son Dakika
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Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Çin ile ticari işbirliğini güçlendirmek istiyor.

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Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi. Radman, Hırvatistan'ın ulaşım-lojistikte Çinli yatırımcılara açık olduğunu ve doğrudan hava bağlantısından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek istediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından kabul edildi.

Daha sonra Vang ve Radman, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ekonomi, ticaret, turizm, bilim ve eğitim alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile uluslararası ve bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radman, iki ülke arasında doğrudan hava bağlantısının kurulmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, iş dünyaları arasındaki bağların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İki ülke arasında işbirliğinin başarılı örnekleri olduğuna işaret eden Radman, Çin ile ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Radman, Hırvatistan'ın ulaşım ve lojistik alanında Çinli yatırımcılarla işbirliğine açık olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB)-Çin ilişkilerinde diyaloğun sürdürülmesi, eşit piyasa koşullarının sağlanması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini kaydeden Radman, istikrarlı, yapıcı ve karşılıklı yarara dayalı ilişkilerden ve açık ticari meselelerin çözümünden yana olduklarını belirtti.

Radman, AB ve Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzenin korunması ve küresel sorunlarla mücadelede ortak sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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