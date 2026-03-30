Hırvatistan, Zirveyi İptal Etti

30.03.2026 21:15
Hırvatistan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in katılımı nedeniyle 'Brdo-Brijuni Süreci' zirvesini iptal etti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail ile silah ticareti yaptığı gerekçesiyle bölgede "güvenlik tehdidi" olarak nitelediği Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımı nedeniyle "Brdo-Brijuni Süreci" Liderler Zirvesi'ni iptal etti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milanovic'in, Vucic'in son dönemde yaptığı açıklamalar ve siyasi duruşu nedeniyle ülkesinde mayısta yapılması planlanan "Brdo-Brijuni Süreci" Liderler Zirvesi'ne gelmemesi gerektiğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, Hırvat liderin, İsrail ile silah ticareti yaptığı gerekçesiyle bölgede "güvenlik tehdidi" olarak nitelendirilen Vucic'in katılımı nedeniyle zirveyi iptal etme kararı aldığı aktarıldı.

İptal kararının zirveye katılması planlanan tüm liderlere ulaştırıldığına işaret edilen açıklamada, gerekli koşulların sağlanması durumunda zirvenin düzenlenmesinin yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de iptal kararının yerinde olduğu değerlendirmesinde bulundurarak, "Orada zaten işim yoktu. Ancak her zaman diyaloğa açığım." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, Hırvatistan, Arnavutluk ve Kosova arasındaki savunma işbirliğini "bölgesel tehdit" olarak değerlendirirken, Milanovic de benzer açıklamayı İsrail ile silah ticareti yapan Vucic için yapmıştı. İki lider, son dönemdeki açıklamaları nedeniyle birçok kez karşı karşıya gelmişti.

Brdo-Brijuni Süreci

Brdo-Brijuni Süreci, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme sürecini değerlendirmek, bölge ülkelerinin aralarındaki mevcut sorunlarının çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunmak ve tüm bölge ülkelerinin çıkarına olacak ekonomik ve altyapısal öncelikleri belirlemek üzere Slovenya ve Hırvatistan'ın inisiyatifinde 2013'te başlatıldı.

Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile AB üyesi ülkeler arasındaki en üst seviyede resmi olmayan diyalog ortamı sağlayan Brdo-Brijuni Süreci zirvelerinin düzenlenmesine, Hırvatistan'ın AB üyesi olduğu 1 Temmuz 2013'te karar verilmişti.

İlk kez 1 Temmuz 2013'te Zagreb'de düzenlenen zirve, daha sonra dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da katılımıyla 25 Temmuz'da Slovenya'nın Kranj kenti yakınındaki Brdo'da yapılmış ve bu nedenle "Brdo-Brijuni Süreci" olarak adlandırılmıştı.

Kaynak: AA

