His Göleti Su Tutmaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

His Göleti Su Tutmaya Başladı

His Göleti Su Tutmaya Başladı
12.03.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde inşa edilen His Göleti, tarıma ve hayvancılığa önemli katkı sağlayacak.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapımı tamamlanan His Göleti, su tutmaya başladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen göletin, tarımsal üretime ve hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Etkili olan yağışların ardından gölette su birikmeye başladı.

Gölette incelemelerde bulunan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, yatırımın ilçenin tarımsal ve hayvansal kalkınması açısından önemli olduğunu söyledi.

Su kaynaklarının güçlendirilmesinin üretim açısından önem taşıdığını belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"Kış mevsiminin bereketiyle His Göleti'miz su tutmaya başladı. Yaz sezonuna kadar önemli miktarda su birikmesini bekliyoruz. Bu sayede hem tarım arazilerimizin sulanması kolaylaşacak hem de ilçemizin içme suyu ihtiyacına önemli katkı sağlanacak. Adilcevaz'ın kalkınması ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması için yatırımlarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Adilcevaz, Ekonomi, Bitlis, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel His Göleti Su Tutmaya Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:08:04. #.0.4#
SON DAKİKA: His Göleti Su Tutmaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.