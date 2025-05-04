Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ali Aldemir (75) idaresindeki 43 PC 557 plakalı otomobil, Göktepe mevkisinde virajı alamayarak devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce devrilen aracın içinden çıkarılan yaralı sürücü, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hisarcık'ta Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?