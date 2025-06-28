Hisarcık\'ta Otomobil Menfeze Devrildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, menfeze devrilen otomobil sürücüsü ile eşi yaralandı.
İlyas Baş idaresindeki 43 FF 946 plakalı otomobil, Hisarcık- Emet kara yolunun 7. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü İlyas ile eşi Hülya Baş, sağlık ekiplerince Emet Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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