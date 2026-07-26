Hisarcıklıoğlu\'ndan Umut Mesajı

'GELECEK NOKTASINDA UMUTLUYUM'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası binasının açılış törenine katıldı. Ardından 3 Nisan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 'Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni' programına katılan Hisarcıklıoğlu, "AK Parti döneminde tek haneli enflasyonu gördük mü gördük. O zaman ne gördük, banka müdürlerinin kapımızda kuyruk olduğunu gördük. Bankalar birbirleriyle yarış ediyordu tek haneli enflasyonda. Gelecek noktasında ben umutluyum. Bir kere yaptığımız iş gereği tüccar, sanayici umutsuz olsa dükkanın kapısını açmaz. Biz umutlu olmak mecburiyetindeyiz. İnancımız gereği umutlu olmak durumundayız. Gelecek bugünden yüzde yüz daha iyi olacak" diye konuştu.

Program ödül töreninin ardından sona erdi. Hisarcıklıoğlu, daha sonra Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe'nin düğününe katılarak, nikah şahidi oldu.

Murat ÖZELCİ/KARABÜK,