Şiddetli El Nino Beklentisi - Son Dakika
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Şiddetli El Nino Beklentisi

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NOAA, El Nino'nun daha önce tahmin edilenden şiddetli zirveye ulaşacağını açıkladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre (NOAA), El Nino'nun sonbahar sonu ve kış başlangıcında daha önce tahmin edilenden daha şiddetli bir seviyede zirveye ulaşması beklenirken 1950'ye kadar uzanan kayıtlardaki en şiddetli olay olması olasılığı da yaklaşık yüzde 70 seviyesinde.

CNN'in ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) son tahminlerine dayandırdığı haberine göre El Nino koşulları hızla yoğunlaşmaya devam ediyor.

Buna göre sonbahar sonu ve kış başlangıcında daha önce tahmin edilenden daha şiddetli bir seviyede zirveye ulaşması beklenen El Nino'nun, "rekor kıracak" bir şiddete doğru ilerlediğine işaret ediliyor.

NOAA'ya göre El Nino'nun, 1950'ye kadar uzanan kayıtlara geçen en şiddetli olay olma olasılığı yaklaşık yüzde 70 olurken, 1982-1983 arasında yaşanan "Süper El Nino" olayını da geçmesi bekleniyor.

Uzmanlar ise küresel ısınmanın etkilerinin El Nino ile birleşerek sıcaklık dalgalarının ve doğal afetlerin şiddetinin artmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Yaşanacak El Nino olayının şiddeti nedeniyle, 2027'nin kayıtlara geçen en sıcak yıl rekorunu kıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, 2026 yılının da aynı rekoru kırmasının muhtemel olduğu görüşü paylaşılıyor.

El Nino ve La Nina hava olayları

Pasifik Okyanusu'ndaki El Nino hava olayı, özellikle okyanuslara kıyısı bulunan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor.

El Nino ile La Nina arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetli El Nino Beklentisi - Son Dakika

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