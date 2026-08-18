Vesim Esad İdam Cezasına Çarptırıldı

Suriye'de devrik devlet başkanı Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad, iç savaş sırasında planlayarak insan öldürme de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan idama mahkum edildi.Vesim Esad Haziran ayında yakalanmıştı.Karar, eski Devlet Başkanı Esad'ın çatışmalar sırasında insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle gıyabında idam cezasına çarptırılmasından bir hafta sonra geldi.Beşar Esad ve ailesi Aralık 2024'te Rusya'ya kaçmıştı.Mahkeme, 46 yaşındaki Vesim Esad'ı birden fazla kişiye yönelik kasten ve tasarlayarak öldürme, işkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından mahkum etti.Suriye, ülkenin iç savaşı sırasında işlenen suçlardan, Esad ve diğer yetkililere yönelik yargı sürecini Nisan ayında başlattı.Ülkedeki iç savaş, 2011 yılında Esad yönetiminin gösterilere yönelik kanlı müdahalesiyle başlamıştı.Savaş sırasında yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. On binlerce kişi ise halen kayıp.Mahkeme, Vesim Esad'ın, eski yönetime bağlı iki silahlı grup kurduğuna ve bu grupların Meliha beldesi başta olmak üzere Doğu Guta'daki sivilleri hedef aldığına hükmetti.Vesim Esad ayrıca iç savaşı ve mezhepsel çatışmaları teşvik etmekten ve özgürlükten yoksun bırakma ve işkenceden de suçlu bulundu.Mahkeme Vesim Esad'ın menkul ve gayrimenkul varlıklarına el konulmasına da karar verdi.Kuzen Esad uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti ile de suçlanıyordu. Ancak Fransız Haber Ajansı AFP'ye göre mahkeme bu konuda delil yetersizliğine hükmetti.Mahkeme, yeni deliller ortaya çıkması halinde davayı yeniden açma hakkını saklı tuttu.Suriye'nin en yüksek yargı organı olan Temyiz Mahkemesi'nde karara itiraz yolu açık bulunuyor.Suriye'de Ahmed Şara liderliğindeki geçiş yönetimi, eski yönetim döneminde işlenen suçlardan hesap sorma sözü vermişti.Vesim Esad, geçen yıl Suriye-Lübnan sınırı yakınında yakalanmıştı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .