Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi - Son Dakika
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Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13\'e yükseldi
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde vücuduna yapışan keneyi fark ettikten sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki çiftçi Aziz Kaya, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Kaya'nın vefatıyla birlikte, kentte bu yıl keneden yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e ulaştı.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören 32 yaşındaki çiftçi Aziz Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Son vefatla birlikte şehirde bu yıl kene kaynaklı ölümlerin sayısı 13'e ulaştı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde çiftçilikle uğraşan, evli ve iki çocuk babası Aziz Kaya’nın (32) vücuduna yaklaşık 20 gün önce kene tutundu. Kene temasından bir süre sonra fenalaşan Kaya'nın durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları harekete geçti.

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Yüksek ateş, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Aziz Kaya, KKKA şüphesiyle anestezi ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde günlerdir yaşam mücadelesi veren genç çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaya’nın cansız bedeni, hastane morgunda tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Belcik köyüne götürüldü.

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

CAN KAYBI 13'E ÇIKTI

Sivas ve çevre illerden (özellikle Tokat'tan) sevk edilen vakalarla birlikte, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu yıl KKKA hastalığı sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. Uzmanlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi riskine karşı vatandaşların kene teması konusunda son derece dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

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Son Dakika Güncel Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi - Son Dakika

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