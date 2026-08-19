Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu

Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi\'ne kalma şansı belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalmasının ardından gözler Fransa'daki rövanşa çevrildi. Football Meets Data'nın simülasyonuna göre sarı-lacivertlilerin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalma ihtimali yüzde 40 olarak hesaplandı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'u konuk etti. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayan mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek takım Fransa'daki rövanşta belli olacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu

RÖVANŞ 26 AĞUSTOS'TA

Lyon ile Fenerbahçe arasındaki kritik rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak. Rövanşın ardından turu geçen taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu

YAPAY ZEKA FENERBAHÇE'NİN ŞANSINI HESAPLADI

İlk karşılaşmanın 1-1 tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin tur şansı da merak konusu oldu. Football Meets Data adlı veri sitesi, Lyon-Fenerbahçe eşleşmesine ilişkin simülasyonunu yayımladı. Yapılan hesaplamaya göre Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimali yüzde 40 olarak belirlendi.

FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI 8'İNCİ BERABERLİK

Fenerbahçe, Lyon karşılaşmasıyla birlikte Fransız ekiplerine karşı 26'ncı resmi maçına çıktı. Sarı-lacivertliler en fazla Nice ve Lyon ile karşılaştı. İki takımla da 6'şar kez mücadele eden Fenerbahçe; Lille, Bordeaux, Cannes, Marsilya, Monaco ve Rennes ile de karşı karşıya geldi. Kanarya, Fransız temsilcilerine karşı oynadığı 26 karşılaşmada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu

KADIKÖY'DE SON 8 MAÇTA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Fransız ekiplerine karşı sahasındaki yenilmezlik serisini Lyon karşısında da sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Fransız takımlarıyla oynadığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe bu süreçte Lyon ve Lille'i 2'şer kez, Marsilya, Rennes ve Nice'i de sahasında ağırladı. Kanarya, Fransız ekiplerine karşı evindeki son mağlubiyetini 19 Ekim 2004'te Lyon karşısında 3-1'lik skorla yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Yüzde sıfır nokta sıfır bir 0 4 Yanıtla
  • tekeler61 tekeler61:
    %0000,1 0 3 Yanıtla
  • m48sw8krzv m48sw8krzv:
    - 40 olabilir iyi bakın. 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu - Son Dakika
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