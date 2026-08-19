Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Rakamlar netleşmeye başladı

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2027 Ocak zam oranları için kritik süreç başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte altı aylık zam maratonunun ilk verisi netleşti. SGK Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında yaptığı değerlendirmelerle emekli ve memur zamlarına ilişkin tahminlerini paylaştı.

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 1,78 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 seviyesine geriledi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammını temmuz-aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyon belirleyecek. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme artışına, şartların oluşması durumunda enflasyon farkı ilave edilecek. Kesin oranlar için önümüzdeki beş aylık enflasyon verileri bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ OCAK’TA NE KADAR ZAM ALACAK?

TGRT Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren SGK Uzmanı İsa Karakaş, Merkez Bankası’nın yıl sonu beklentileri ve kendi analizleri ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngördüğü zam aralığını açıkladı. Karakaş, şu ifadeleri kullandı: "Piyasa beklentileri ve benim öngörüm hükümetin yıl sonunda yüzde 29,5 gibi bir yıllık enflasyonla yılı kapatacağı yönünde. Bu bağlamda güncel verilere dayanan son analizime göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında en az yüzde 8,5, en fazla yüzde 10 ila yüzde 10,5 civarında bir güncelleme gelecektir."

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin zam hesabının toplu sözleşme ve enflasyon farkı nedeniyle farklılık gösterdiğini belirten Karakaş, durumun bu kesim için biraz daha kritik olduğunu vurguladı. Karakaş, memur maaş artışlarına ilişkin şunları kaydetti: "Memur ve memur emeklilerinin durumu enflasyon farkı nedeniyle biraz daha kritik. Yıl sonu beklentilerine göre memur ve memur emeklilerimiz için Ocak ayında en az yüzde 6,5, en fazla yüzde 8 civarında bir zam/güncelleme beklediğimi söyleyebilirim."

2026'DA MI 2027'DE Mİ EMEKLİ OLMAK DAHA AVANTAJLI?

Emeklilik dilekçesini vermek için doğru zamanı kollayan çalışanlara da uyarılarda bulunan İsa Karakaş, kamuoyundaki "2026'da emekli olmayan yüzde 26-30 kaybeder" söylemlerine katılmadığını belirtti. Karar vermeden önce yeni enflasyon verilerinin beklenmesi gerektiğini vurgulayan uzman isim: "Geçmiş yıllardaki gibi 2026 ile 2027 arasında dilekçe verenler arasında devasa bir fark oluşmayacak. Hatta enflasyon yüzde 32 ve üzeri gelirse 2027'de dilekçe vermek daha avantajlı hale gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.