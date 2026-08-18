Böyle komşu olmaz olsun! Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti - Son Dakika
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Böyle komşu olmaz olsun! Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti

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Kırşehir'de besici Mustafa Eflatun, kaybolan hayvanlarını iki gün boyunca komşusuyla birlikte aradı; ancak hayvanlarının komşusu tarafından çalınıp satıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 2 milyon TL zarar eden Eflatun, şüphelilerden birinin tutuklandığını belirtti.

Kırşehir'de bir besici, iddiaya göre kayıp olarak aradığı hayvanlarının komşusu tarafından çalındığını öğrenince büyük bir şok yaşadı. Besici, kendisiyle birlikte iki gün boyunca hayvanlarını arayan komşusunun, hayvanları çaldığının tespit edildiğini söyledi.

İKİ GÜN BOYUNCA HIRSIZLA BİRLİKTE ARADI

Baba mesleği olan hayvancılığı Kırşehir'de sürdüren Mustafa Eflatun, hayvanlarının kaybolması üzerine komşusuyla birlikte kayıp işlemlerini yaptığını ve iki gün boyunca arama çalışmalarına katıldığını belirtti. Daha sonra yapılan araştırmada hayvanlarının komşusu tarafından çalındığı ortaya çıktığını üzülerek öğrendiğini belirtti. 

2 MİLYON LİRALIK ZARAR

Hayvanların çalındıktan sonra Keskin bölgesinde bir tüccara satıldığı tespit edilirken olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden baba F.A. tutuklandı. Yaklaşık 2 milyon TL zararı olduğunu ifade eden Eflatun, yaşadığı olayın kendisini özellikle komşusunun davranışı nedeniyle derinden üzdüğünü söyledi. 

KAYIP İŞLEMLERİNİ DE HIRSIZLA BİRLİKTE YAPMIŞ

Eflatun, "Kırşehir'de baba mesleği hayvancılığı yapıyorum. Biz kayıp diye ararken hayvanlarımızın çalındığını öğrendim. Kayıp işlemlerinin tamamını komşumla birlikte yaptım. İki gün boyunca birlikte arama yaptık. Sonradan benim hayvanlarımı çaldığını tespit ettik. Çaldıktan sonra da hayvanları Keskin bölgesinde bir tüccara satmış. Yaklaşık 2 milyon TL civarında zararım var. Beni en çok üzen, benimle hayvanları arayan kişinin komşum olması" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Kırşehir, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Böyle komşu olmaz olsun! Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti - Son Dakika

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