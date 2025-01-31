Hitay Vakfı Sanat Yarışması Başvuruları Başlıyor

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Görsel sanatlar alanındaki güncel çalışmalar için alan açmak ve üniversiteli öğrencilere destek olmak amacıyla Hitay Vakfı tarafından düzenlenen Hitay Vakfı Sanat Yarışması'na başvurular yarın alınmaya başlayacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Hitay Vakfı Kurucu Başkanı Emin Hitay'ın özel girişimiyle başlayan yarışma, 12 yıldır resim, heykel ve fotoğraf bölümlerinden sanat öğrencileri arasında düzenleniyor. Yarışmayla her yıl 4 öğrencinin Art Basel ve Venedik Bienali'ne gitmesine destek veriliyor.

Başvuruları 14 Mart'a kadar devam edecek yarışmada, jürinin değerlendirmesi sonucu seçilen 10 portfolyo sahibi, 14 Haziran-14 Eylül'de Berlin'de gerçekleştirilecek 13. Berlin Bienali'ne gönderilecek. Bir haftalık keşif programına gitmeye hak kazanan isimler, Berlin sanat dünyası, bienal ve gerçekleşecek sergiyi izleme fırsatı bulacak. Kazananlar 21 Mart'ta açıklanacak.

Jüride Emin Hitay'ın yanı sıra Hitay Vakfı Sanat Danışmanı Melike Bayık, Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı, Prof. Dr. Melike Taşçıoğlu Vaughan, Prof. Emre İkizler, Doç. Dr. Caner Şengünalp, Doç. Handan Dayı, Dr. Öğr. Üyesi Can Aytekin, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özen, Dr. Dilek Karaaziz Şener ve Öğr. Gör. Gülcan Şenyuvalı Demirtaş yer alıyor.

Başvuru için "yarisma.hitayvakfi.com" adresi ziyaret edilebilir.