Hitit Kralı Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Hitit Kralı Sergisi Açıldı

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Bakan Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 'Yalburt Pınarı'nda Bir Hitit Kralı' sergisini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesinde açılan "Yalburt Pınarı'nda Bir Hitit Kralı" sergisini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesi işbirliğinde, Prof. Dr. Ömür Harmanşah'ın küratörlüğünde hazırlanan "Yalburt Pınarı'nda Bir Hitit Kralı" sergisini gezerek, çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Serginin, Konya'nın Ilgın ilçesindeki Yalburt Yaylası'nda 1970 yılında keşfedilen Hitit İmparatorluğu'na ait hiyeroglif Luvice yazıtlı kutsal su anıtını ve çevresinde yürütülen arkeolojik çalışmaları kapsamlı biçimde tanıttığını belirten Ersoy, Hitit İmparatorluğu'nun izlerini günümüze taşıyan özel bir serginin ziyaretçilerle buluşturulduğunu kaydetti.

Ersoy, 1970-1975'te Raci Temizer başkanlığında gerçekleştirilen kazı ve restorasyon çalışmalarında elde edilen buluntular kapsamında 40 eserin sergilendiğini bildirdi.

Eserlerin Anadolu'nun köklü geçmişine ışık tuttuğunu ve Hititlerin bıraktığı güçlü kültürel mirası yakından görme imkanı sunduğunu ifade eden Ersoy, sergide yalnızca arkeolojik eserlerin değil Yalburt'un keşfinden günümüze uzanan araştırma sürecinin de bütün yönleriyle ele alındığını belirtti.

Ersoy, "Prof. Dr. Ömür Harmanşah ve Dr. Peri Johnson başkanlığında 2010-2021 yılları arasında yürütülen Yalburt Yaylası Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi kapsamında elde edilen bulgular video, fotoğraf, arkeolojik buluntu, çizim, saha defteri ve arazi formları gibi görsel ve belgesel materyaller aracılığıyla ziyaretçilerimizle buluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin böylece bir arkeolojik alanın keşfinden kazı ve restorasyon çalışmalarına, yüzey araştırmalarından bilimsel belgeleme süreçlerine kadar uzanan araştırma serüvenine yakından tanıklık ettiğini ifade eden Ersoy, tüm vatandaşları sergiyi görmek üzere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne davet etti.

Bakan Ersoy ayrıca serginin hazırlanmasında emeği geçen Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğüne, Illinois Üniversitesine, serginin küratörü Prof. Dr. Harmanşah'a, Dr. Johnson'a, bilim insanlarına, uzmanlara ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hitit Kralı Sergisi Açıldı - Son Dakika

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