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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2023'te 1 milyon 778 bin 514 muayene yapıldı - Son Dakika
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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2023'te 1 milyon 778 bin 514 muayene yapıldı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2023 yılında 1 milyon 778 bin 514 muayene gerçekleştirildi. Başhekim Sinan Zehir, hastanenin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden 502 bin 140 kişinin randevu alarak muayene olduğunu belirtti. Ayrıca, 69 bin 205 kişinin randevuya gelmediğini ve randevuyu iptal etmediğini ifade eden Zehir, bir kişiye daha tedavi şansı tanımak için sadece 1 dakika ayırmanın önemine vurgu yaptı. Çorum'da 2017 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 800 yataklı hastane, Çorum ve çevre illere hizmet vermektedir.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 2023\'te 1 milyon 778 bin 514 muayene yapıldı
22.01.2024 - 20:19,
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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2023'te 1 milyon 778 bin 514 muayene yapıldığı bildirildi.

Başhekim Sinan Zehir, kurumun sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamasında, hastanelerinde 2023 yılında 1 milyon 778 bin 514 muayene yapıldığını kaydetti.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 502 bin 140 kişinin randevu alarak muayene olduğunu, 69 bin 205 kişinin randevuya gelmediğini, sistem üzerinden randevuyu iptal etmediğini aktaran Zehir, "Sadece 1 dakikanızı ayırarak, bir kişiye daha tedavi şansı tanıyabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2017'de yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla Çorum'da yaptırılan 800 yataklı hastane, Çorum'un yanı sıra bölge illerine de hizmet veriyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2023'te 1 milyon 778 bin 514 muayene yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2023'te 1 milyon 778 bin 514 muayene yapıldı - Son Dakika
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