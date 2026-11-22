Hitit Üniversitesi akademisyenlerince tarımsal atıklardan elde edilen yeni filtre aparatı ile plastik atıklardan suya bulaşan ftalatların (plastiğe esneklik, yumuşaklık ve dayanıklılık kazandırmak amacıyla eklenen kimyasal bileşikler) arındırılması hedefleniyor.

Üniversitenin farklı bölümlerinde görev yapan Doç. Dr. İlknur Tosun Satır, Doç. Dr. Bediha Akmeşe ve Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Dönmez Güngüneş, plastik atıkların su kaynaklarına verdiği zararlara ilişkin hazırlanan bilimsel makalelerden yola çıkarak, yeni bir filtreleme aparatı geliştirmek üzere çalışmalara başladı.

Su kaynaklarını, plastik atıklardan bulaşan ve canlılarda hormonal bozukluklara neden olduğu tespit edilen ftalatlardan arındırmayı hedefleyen akademisyenlerce, çeşitli tarımsal atıkların bunun için kullanılabileceği belirlendi.

Çeltik kabuğu, kestane kabuğu gibi tarımsal atıklara laboratuvar ortamında manyetik özellik kazandırmayı başaran akademisyenler, üzerinde çalıştıkları aparatla suyu yüzde 85 oranında ftalatlardan arındırmayı başardı.

"Mikroplastiklerin Adsorpsiyonla Giderimi İçin Çevre Dostu Manyetik Biyokompozitler" başlığıyla yürütülen çalışma, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tanıtıldı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Tosun Satır, AA muhabirine, çalışmanın henüz yeni olmasına karşın organik malzemeler kullanarak filtreleme aparatı geliştirdiklerini söyledi.

Tarımsal üretim sürecinde ortaya çıkan atıkların mikroplastik kaynaklı ftalatların giderimiyle ilgili çalışma yaptıklarını belirten Satır, "Tarımsal faaliyetler sonucunda atık olarak doğada bulunan mesela pirinç kabuğu, kestane kabuğu gibi herhangi bir proseste yer almayan atıklardan bahsediyoruz. Su arıtmada kullanılan filtrasyon için bir malzeme sentezliyoruz. Filtrasyona destek olacak bir malzeme geliştiriyoruz." dedi.

Laboratuvarda başarılı sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Satır, "Projemiz yeni başladı. Ön deneme çalışmalarını gerçekleştirdik. 8 farklı tarımsal atığa manyetik özellik kazandırarak 2 farklı ftalat üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Çalışmada özellikle kestane kabuğuyla ilgili yaptığımız çalışmada yüzde 85 giderim elde ettik." diye konuştu.

"Plastikten kaynaklanan kimyasal malzemelerin de suya doğrudan geçtiğini biliyoruz"

Su kaynaklarının kirliliğine yönelik araştırmaların önemli olduğuna dikkati çeken Satır, şunları kaydetti:

"Su kaynakları plastik malzemelerle oldukça fazla kirlenmekte. Bu nedenle sadece plastiğin kendisi değil, plastikten kaynaklanan kimyasal malzemelerin de suya doğrudan geçtiğini biliyoruz. Bizim çalışmamız, suya geçen kimyasal kirleticilerin uzaklaştırılmasıyla ilgili. Geliştirdiğimiz sistem mevcut su arıtma sistemlerine entegre edilerek ftalat giderimi sağlanabilir."

Satır, projenin COP31'de tanıtılmasıyla ilgili olarak da, "Projemiz, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları temiz su ve sanitasyon, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eğilimi hedefleriyle doğrudan ilişkilendirilebilir. Aslında üç hedefi de biz bu projede karşılaşmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.