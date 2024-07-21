Hitit Üniversitesi'nde Kalp Krizi Sonrası Hasarlı Dokuyu İyileştirecek Biyomalzeme Geliştirilecek - Son Dakika
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Hitit Üniversitesi'nde Kalp Krizi Sonrası Hasarlı Dokuyu İyileştirecek Biyomalzeme Geliştirilecek

Hitit Üniversitesi'nde yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında, kalp krizi sonrası oluşan hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirileceği bildirildi. Proje ile kalp dokusunu taklit eden protein temelli kardiyak yamalar üretilerek, kalp krizi sonrasında oluşan doku hasarının iyileştirilmesi ve kalp yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Bu çalışma, biyomalzeme teknolojileri alanında hasar görmüş kalp dokusunu yenileyebilecek alternatif bir ürün elde edilmesini sağlayacak.

21.07.2024 10:21
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Hitit Üniversitesinde yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında, kalp krizi sonrası oluşan hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirileceği bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengi Özkahraman'ın yürüttüğü proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi bünyesinde yürütülecek proje ile kalp krizi sonrasında oluşan hasarlı dokunun iyileşmesine yönelik kalp dokusunu taklit eden, protein temelli kardiyak yamalar geliştirilmesi hedefleniyor.

Özkahraman, son zamanlarda dünyada ve özellikle de Türkiye'de kalp krizi geçiren kişi sayısının arttığını, bu durumun kalp krizi geçiren insanların yaşam kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü bildirdi.

Kalp krizi sonrası hasar görmüş kalp dokusunun kendini yenileyemeyeceğine dikkati çeken Özkahraman, bunun da kalp yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurguladı.

Biyomalzemeler üzerine yapılan çalışmaların hastalık sonrası insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunun altını çizen Özkahraman, şunları kaydetti:

"Biz de bu motivasyonla proje hazırladık. Bu projede kalp dokusunu fizyolojik, mekanik ve iletkenlik özellikleri açısından taklit eden protein temelli kardiyak yamalar (hastanın kendi hücrelerini taşıyan biyomalzeme) elde edilecek ve bunların kullanım potansiyeli araştırılacaktır. Üretilecek yamanın, kalbin hasarlı bölgesine yerleştirilmesi ile kalp krizi sonrasında oluşan doku hasarını iyileştirmesi ve takiben kalp yükünü hafifletmesinde rol oynayabileceği düşünülmektedir."

Özkahraman, projenin başarılı şekilde sonuçlanmasıyla biyomalzeme teknolojileri alanında, hasar görmüş kalp dokusunu yenileyebilecek alternatif bir ürün elde edileceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesi'nde Kalp Krizi Sonrası Hasarlı Dokuyu İyileştirecek Biyomalzeme Geliştirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hitit Üniversitesi'nde Kalp Krizi Sonrası Hasarlı Dokuyu İyileştirecek Biyomalzeme Geliştirilecek - Son Dakika
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