Hitit Üniversitesi'nde Tıp Öğrenci Kongresi Başladı - Son Dakika
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Hitit Üniversitesi'nde Tıp Öğrenci Kongresi Başladı

Hitit Üniversitesi'nde 313 tıp öğrencisiyle 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı.

03.05.2025 13:48
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Hitit Üniversitesi 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 8 üniversiteden 313 tıp fakültesi öğrencisinin katılımıyla başladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "En özel devlet üniversitesi" sloganıyla öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinin tecrübeli ve dinamik akademisyen kadrosuna sahip olduğunu belirten Öztürk, ulusal tıp kongreleriyle öğrencilerin akademisyenlerin tecrübelerinden istifade etme imkanı bulduklarını dile getirdi.

"Doktor" ve "hekim" kavramlarının ayrı anlamlar içerdiğine işaret eden Öztürk, "Doktor olabiliriz ama hekim olabilir miyiz? Buna çalışacağız. Doktor olmak bir diploma ve belli bir uzmanlıkla mümkün ama hekim olabilmek insan olabilmek, çevreyle barışık olabilmek ve insanlığa katkı verebilmekle ilgili. 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'nin hekim adaylarının hayatlarında dönüm noktası olmasını temenni ediyorum." dedi.

- "Tıp, sosyal bir bilimdir"

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan da kongrenin arkasında büyük bir emeğin bulunduğunu söyledi.

Kongrede bilimsel sunum ve atölye çalışmalarının yer aldığını dile getiren Yağan, "Atölyelerde sadece becerilerimizi değil takım çalışmasını, klinik aklımızı geliştirmemizi sağlayacak çalışmalar var. Bizim sosyal yönümüze yönelik oturumların olması da dikkat çekici. Tıp, sosyal bir bilimdir. Hasta-hekim ilişkisi veya etik konuların haricinde, hastalıkların nedenlerinin yanında çoğu zaman sonuçları da toplumsaldır. Afetlerde, salgınlarda üstlendiğimiz rol toplumsaldır. Kongrede bunlara dikkat çekiliyor olması önemli. Tıp, bilgi kadar bilgelik, teknik kadar etik ve uzmanlık kadar insanlık da isteyen bir bilimdir. Bu temellerin burada sağlam şekilde atılıyor olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da Çorum'u "öğrenci dostu şehir" vizyonuyla yönetmeye çalıştıklarını, öğrencilere proje bazlı ya da günlük yaşama dair konularda destek olmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut da kongrenin genç doktor adaylarının heyecanını, hevesini, dinamizmini ve birikimini artırması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kongrenin ikinci kez düzenlenmesinin devamlılık açısından önemli olduğunun altını çizen Komut, kongrelerin gelecek yıllarda da devam etmesi temennisinde bulundu.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Musa Ekici de tıp öğrencisi olmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Bu tür kongrelerle bir araya gelip birlikte öğrenmek, üretmek, tartışmak ve paylaşmak, bu zorlukları kolaylaştıracaktır. Kongrede amacımız budur. Burada sadece bilimsel sunumlar, atölyeler değil dostlukla, ilhamla ve geleceğe dair umutların olduğu bir program yapılıyor." şeklinde konuştu.

Öğrencilerin kongredeki atölye çalışmalarında ilk kez deneyimleyecekleri çalışmalar yapacaklarını belirten Ekici, "Biz hocalar, öğrencilik dönemlerimizde böyle bir kongre ortamı hayal ederdik. Şimdi sizlerin bizim bu hayalimizi yaşadığınızı görmek, akademisyenler olarak bizi hem mutlu ediyor, hem de geleceğe dair umutlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kongrede açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

Açılış oturumunda Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cihan Toğrul, "Zamanı Bükmek: Genç Yaşta Akademik Zirveye Ulaşmak" konulu sunumunda tıp öğrencilerine akademik kariyer yolculuğu konusundaki tecrübelerini anlattı.

Hitit Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Biruni Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Ankara Gazi Üniversitesi tıp fakültelerinden 313 öğrencinin katıldığı kongre, 5 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Ali Osman Öztürk, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesi'nde Tıp Öğrenci Kongresi Başladı - Son Dakika

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