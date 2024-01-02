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Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Sempozyumda Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji konuşuldu - Son Dakika
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Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Sempozyumda Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji konuşuldu

Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji Sempozyumu'nun ikincisi çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Sempozyumda beslenme ve diyetetik, biyoteknoloji, nesnelerin internet tabanlı sağlık uygulamaları, sağlıkta büyük veri gibi konular ele alındı. Sağlık sektörünün bilim ve teknolojiden en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğu vurgulandı. Sempozyumda sağlık alanındaki yenilikler, gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Sempozyumda Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji konuşuldu
02.01.2024 - 14:37,
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Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji Sempozyumu'nun ikincisinin çevrim içi olarak yapıldığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, sempozyumda beslenme ve diyetetik, biyoteknoloji, nesnelerin internet tabanlı sağlık uygulamaları, sağlıkta büyük veri gibi konularda 38 sunum yapıldı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sağlık sektörünün, dünyada bilim ve teknolojinin ilerlemesinden en fazla katkıyı alan sektörlerden olduğunu belirtti.

İnsan ömrünün 80'li yaşlara uzamasının gelişen teknolojinin eseri olduğuna dikkati çeken Baykam, "Bunları bizlerin de hep beraber kullanabiliyor olmamız önemli. Moleküler tekniklerden yapay zekaya, gün içinde biriktirdiğimiz büyük veri hem hastalık tanılarında hem tedavi hem de iyilik oranının artırılmasına çok önemli etkenler. Kolumuzda kullandığımız saat, adımlarımızı ölçen aygıt aslında bizim için önemli bir veriyi ortaya koyuyor. Her gün hastaneye gidip verdiğimiz kan sonuçları, bizim büyük verimizi oluşturuyor. Dolayısıyla bütün bu verileri kullanarak bir yapay zeka marifetiyle tanıya, tedaviye mevcut durumumuza özgü yaklaşımlar olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Osman Çubuk ise sağlıklı yaşam sürdürebilmek, bireylerin sağlıklı olmasını sağlamak için koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığı geliştirici sağlık hizmetlerinin gerekli olduğunu anlattı.

Son yıllarda yaşanan gelişmeler ve değişimlerin sağlık hizmetlerinde yenilikçi uygulamaları beraberinde getirdiğini vurgulayan Çubuk, bu hızlı değişime ayak uydurabilmek ve öncülük edebilmek için sağlık profesyonellerinden beklentilerin arttığını kaydetti.

Çubuk, sempozyumla sağlık alanındaki yenilikler, gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler hakkında bilgi paylaşımını hedeflediklerinin altını çizdi.

Sempozyum kapsamında 23 üniversiteden katılan akademisyen ve uzmanlar, alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Sempozyumda Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji konuşuldu - Son Dakika


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