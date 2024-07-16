Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Hizan\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

16.07.2024 01:20
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Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, Kaymakamı Nurhalil Özçelik, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptık.

Konuşmanın ardından ilahiler seslendirildi ve darbe girişimine ilişkin videolar izletildi.

Şehitler için duaların edildiği programa, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, Cumhuriyet Savcısı Merve Karatekeli, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Abdulkerim Aydoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Osman Öztürk, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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