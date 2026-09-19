Hizan\'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Hizan'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı törende, Gaziler Günü kutlandı.
Programa Kaymakam Mete Öztürk, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Tabur Komutanı Yarbay Sancar Aydın, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir, kurum amirleri ve gaziler katıldı.
Kaynak: AA
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