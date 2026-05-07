Hizan\'da Öğrencilere Ambulans Tanıtımı

Bitlis'in Hizan ilçesinde ilkokul öğrencilerine ambulans tanıtıldı.

Hizan İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte sağlık ekipleri, öğrencilere ambulansta kullanılan tıbbi malzemeleri, ekipmanları ve ambulansın bölümlerini anlattı.

Öğrencilere, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin nasıl aranacağı, adres bilgilerinin doğru verilmesi ve sağlık ekiplerinin olay yerine ulaştıktan sonra yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte öğrenciler, ambulansı yakından inceleme fırsatı buldu, sağlık çalışanlarına merak ettikleri soruları yöneltti.