Hizan'ın sonbahar rotasında 16 kişilik doğasever ekibi 10 kilometre yürüdü - Son Dakika
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Hizan'ın sonbahar rotasında 16 kişilik doğasever ekibi 10 kilometre yürüdü

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Hizan\'ın sonbahar rotasında 16 kişilik doğasever ekibi 10 kilometre yürüdü
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Hizan'da Ortaca-Nurs köyü arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik parkurda Batman'dan gelen 16 kişilik doğasever ekibi yürüdü. Ekip, sonbahar renkleri eşliğinde tarihi taş evleri ve doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Bitlis'in Hizan ilçesi, sonbaharın renklerine bürünen doğal güzellikleri ve tarihi taş evleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Batman'dan gelen bir grup doğasever, Ortaca köyünden Nurs köyüne uzanan yaklaşık 10 kilometrelik parkurda yürüdü.

Sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarının eşlik ettiği güzergahta ilerleyen doğaseverler, tarihi taş evleriyle dikkati çeken köyleri ve bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

Ortaca ve Nurs köylerinde fotoğraf çeken grup üyeleri, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini görüntüledi.

Gruba rehberlik eden Necat Çiftçi, Hizan'da ilkbahar ve sonbahar aylarında yürüyüş yaptıkları en sevdikleri rotalardan biri olduğunu söyledi.

Grup olarak doğa yürüyüşleri düzenlediklerini belirten Çiftçi, "Hizan'da çok sevdiğimiz bir rota. İlkbahar ve sonbaharda yürüyüş yaptığımız rotalardan biri. Ortaca'dan Nurs köyüne kadar yaklaşık 10 kilometrelik parkurda yürüyoruz. Bugün 16 kişilik bir ekiple yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Bizim için de çok güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hizan'ın sonbahar rotasında 16 kişilik doğasever ekibi 10 kilometre yürüdü - Son Dakika
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