Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir mensubunu kaybetti

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında bir mensubunun öldüğünü bildirdi.
Hizbullah, resmi Telegram hesabından konuya dair açıklama yaptı.
Açıklamada, 24 yaşındaki Abdullah Muhammed Fakih'in İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 378'e yükseldi.
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