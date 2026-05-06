Hizbullah İHA Saldırısı: İsrail Askeri Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah İHA Saldırısı: İsrail Askeri Ağır Yaralı

06.05.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Hizbullah'ın saldırısında bir askerinin ağır yaralandığını açıkladı. Tansiyon yükseliyor.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyine düzenlediği patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir İsrail askerinin ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın düzenlediği İHA saldırısında yaralanan İsrail askerinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralanan İsrail askerinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah İHA Saldırısı: İsrail Askeri Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Kelimeler boğazına düğümlendi Orkun Kökçü’nün büyük üzüntüsü Kelimeler boğazına düğümlendi! Orkun Kökçü'nün büyük üzüntüsü
Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti

20:25
Dünya devinde kriz Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
20:03
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 20:43:46. #7.12#
SON DAKİKA: Hizbullah İHA Saldırısı: İsrail Askeri Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.