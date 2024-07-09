Hizbullah'ın roket saldırısında ABD vatandaşı yaralandı - Son Dakika
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Hizbullah'ın roket saldırısında ABD vatandaşı yaralandı

Hizbullah'ın Lübnan'dan düzenlediği roket saldırısında, İsrail ile iş yapan bir İHA şirketinin temsilciliğini yürüten ABD vatandaşı yaralandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, yaralının durumunu doğrularken, ABD Büyükelçiliği yardım sağladı ve ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı. İsrail ve Lübnan arasındaki gerginlik son haftalarda artarken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor.

09.07.2024 10:03
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Hizbullah'ın Lübnan'dan düzenlediği roket saldırısında, İsrail ile iş yapan insansız hava aracı (İHA) şirketinin temsilciliğini yürüten bir ABD vatandaşının yaralandığı bildirildi.

CBS News'ün ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail-Lübnan sınırında tansiyon tırmanırken, Hizbullah'ın son dönemde artan roket saldırılarında bir Amerikan sivil yaralandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, İsrail ile birlikte çalışan bir İHA şirketinin temsilciliğini yürüten ABD vatandaşının yaralandığını doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Sözcü, Batı Kudüs'teki ABD Büyükelçiliğinin yaralıya ve ailesine yardım ettiğini aktarırken, ABD vatandaşlarını İsrail ve Batı Şeria'da dikkatli olmaya çağırdı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.

Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık olarak 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.

Kaynak: AA

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