Hizbullah'ın roket saldırısında ABD vatandaşı yaralandı

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Hizbullah'ın Lübnan'dan düzenlediği roket saldırısında, İsrail ile iş yapan insansız hava aracı (İHA) şirketinin temsilciliğini yürüten bir ABD vatandaşının yaralandığı bildirildi.

CBS News'ün ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail-Lübnan sınırında tansiyon tırmanırken, Hizbullah'ın son dönemde artan roket saldırılarında bir Amerikan sivil yaralandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, İsrail ile birlikte çalışan bir İHA şirketinin temsilciliğini yürüten ABD vatandaşının yaralandığını doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Sözcü, Batı Kudüs'teki ABD Büyükelçiliğinin yaralıya ve ailesine yardım ettiğini aktarırken, ABD vatandaşlarını İsrail ve Batı Şeria'da dikkatli olmaya çağırdı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.

Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık olarak 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.