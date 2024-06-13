Hizbullah, İsrail aracına saldırdı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail aracına saldırdı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki zırhlı bir araca güdümlü füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail'in kuzeyindeki sınır hattında yer alan Yiftah yerleşim birimine yakın seyir halindeki Hummer tipi askeri aracın güdümlü füze ile tam isabet vurulduğu belirtildi. Saldırı sonucunda araç içerisindeki İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

13.06.2024 19:47
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki zırhlı bir araca güdümlü füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki sınır hattında yer alan Yiftah yerleşim birimine yakın seyir halindeki Hummer tipi askeri aracın güdümlü füze ile tam isabet vurulduğu ifade edildi.

Saldırı nedeniyle araç içerisindeki İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Hummer, Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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