Hizbullah, İsrail'e Misilleme Yaptı
Hizbullah, İsrail'e Misilleme Yaptı

11.05.2026 01:48
Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlaliyle saldırılarına karşılık vererek İsrail askerlerini hedef aldı.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine misilleme olarak Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde İsrail askerlerini ve askeri hedefleri hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği saldırılara bugün 22 kez karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail işgali altındaki Bayyada, Tayr Hafa, Nakura, Cul Alam, Bulat, Hiyam, Bint Cubeyl, Deyr Suryan, Reşaf ve Tayba bölgelerinde İsrail askerleri ile orduya ait askeri araç ve tanklar, iş makineleri ve karargahların dron ve roketlerle hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 800'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
