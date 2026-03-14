Hizbullah İsrail'e Roketli Saldırılar Düzenledi

14.03.2026 23:30
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere ve yerleşim yerlerine roket saldırıları gerçekleştirdi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir ordu karargahı ile 2 yerleşim yerine roketli saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İsrail'in çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nahariye kentinin doğusunda yer alan Ga'aton'da İsrail ordusunun 146. Tümen Karargahı'nın roketlerle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Goren, Admit, Hanita, Şilomi ve Liman yerleşim birimlerinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Taybe bölgesinde de İsrail ordusuna ait araçların ve birliklerin topçu ateşiyle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Hayfa kentindeki bir merkezin de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın İsrail sınırındaki Akabet Rabb Selasin bölgesinde konuşlu İsrail birliklerinin de 2 kez roket saldırısıyla hedef alındığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki El-Hazzan Tepesi'nde konuşlu İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiği, Taybe beldesinde ise bir İsrail tankının füzeyle hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusunun saldırdığı Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinde bulunan Hamamis Tepesi'nde İsrail ordusu birliklerine çok sayıda roket fırlatıldığı, beldedeki hapishane çevresinde konuşlu İsrail askerlerinin de hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Şarkiyye beldesinde İsrail ordusuna ait bir helikopterin düşürüldüğü iddia edildi.

İsrail-Lübnan sınırındaki Adise beldesinde bulunan Avida Tepesi'ne yönelen İsrail askeri birliğinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 23:55:27.
