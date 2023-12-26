Hizbullah, İsrail\'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait sınırdaki 4 askeri noktaya saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Hizbullah, Lübnan'dan İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınırda yer alan Şumira, Ramya, Zibdin ve Dovev askeri noktalarının "uygun silahlarla" hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 3'ü gazeteci 3 çocuk olmak üzere 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.