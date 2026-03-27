Hizbullah, İsrail'e Yoğun Saldırılar Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah, İsrail'e Yoğun Saldırılar Düzenledi

27.03.2026 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerlerine yönelik 70 saldırı gerçekleştirdi, 4 asker öldü.

Hizbullah, Lübnan'daki İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiklerini, askeri araçları hedef aldıklarını ve İsrail'in kuzeyindeki bölgelere saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesinde gün boyu çatışmaların yaşandığı ve İsrail ordusuna ait çok sayıda Merkava tankının hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde Ayterun, Marun er-Ras, Nakura, Hıyam ve Dibil beldelerinde de İsrail birliklerine roketlerle saldırı düzenlendiği aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Malikiye yerleşim yerine 4 kez roketlerle saldırı yapıldığı, Nehariye kenti ile Menara ve Netua yerleşimlerinin hedef alındığı kaydedildi.

Akka kentinde İsrail ordusunun eğitim kamplarını içeren Eliakim Üssü ile Tefen Üssü'nün füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

Hayfa kentine yoğun saldırılar düzenlendiği, kentteki deniz üssü ile Zeev üssünün füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Lübnan topraklarındaki İsrail askerleri ile İsrail'in kuzeyindeki bölgelere 70 saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Hizbullah'ın Merkava tankını hedef aldığı saldırıda 1 İsrail askeri öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Aviaad Elchanan Volansky isimli askerin bir tanka ateşlenen tanksavar füzesi sonucu öldüğünü, 7'nci Tugay, 77'nci Tabur'a bağlı 2 subay ve 2 askerin hafif yaralandığını duyurmuştu.

Böylece Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek amacıyla düzenlenen saldırılarda ölen İsrail askeri sayısı 4'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'e Yoğun Saldırılar Düzenledi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 00:47:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail'e Yoğun Saldırılar Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.