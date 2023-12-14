Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü duyurdu

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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail güçleri ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, İsrail güçleri ile Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada," Ahmed Hasan Mekahhal isimli Hizbullah mensubunun Kudüs yolunda hayatını kaybettiği" ifade edildi.
Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 104'e yükseldi.
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