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Hizbullah, İsrail ile sınır bölgesindeki çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile sınır bölgesindeki çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

Hizbullah, İsrail ile sınır bölgesindeki çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu. Muhammed Naif Hammud adındaki mensubun hayatını kaybettiği belirtildi. Bu son ölümle birlikte İsrail ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 177'ye yükseldi. Ayrıca çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri hayatını kaybetti.

31.01.2024 23:23
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile sınır bölgesinde yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Muhammed Naif Hammud adındaki mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 177'ye yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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