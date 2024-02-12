Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında yaşanan çatışmalara dair yazılı açıklama yaparak, Ali Ahmed Mhenna ve Muhammed Bakr Hasan Basım adlı Hizbullah mensuplarının öldürüldüğünü duyurdu. Bu çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 190'a yükseldi. Ayrıca, çatışmalarda 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker de hayatını kaybetti. Hizbullah ayrıca İsrail'in sınır üzerindeki askeri noktalarına düzenlediği 4 saldırıya da değindi.

12.02.2024 17:35
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İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalara dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Ali Ahmed Mhenna ve Muhammed Bakr Hasan Basım adlı Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 190'a yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.

Hizbullah İsrail hedeflerine 4 saldırı düzenledi

Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada ise İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri noktalarına düzenlenen saldırılara değindi.

Açıklamada, Yarun yerleşim biriminde yer alan askerlerin konuşlandığı bir binanın güdümlü füze, Zirit ve Branit askeri noktasının Falak-1 füzesi ve Radar mevzisinde yer alan istihbarat teçhizatlarının füze ile vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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