Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

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Hizbullah, İsrail ile Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı.
Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada Hizbullah, Hüseyin Ali İsa adındaki mensubunun "Kudüs uğruna" hayatını kaybettiğini savundu.
İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 106'ya yükseldi.
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