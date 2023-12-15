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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Hizbullah, Hüseyin Ali İsa adındaki mensubunun 'Kudüs uğruna' hayatını kaybettiğini savundu. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 106'ya yükseldi.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı
15.12.2023 - 17:27,  Güncelleme: 17:28
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Hizbullah, İsrail ile Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada Hizbullah, Hüseyin Ali İsa adındaki mensubunun "Kudüs uğruna" hayatını kaybettiğini savundu.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 106'ya yükseldi.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Kudüs, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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