Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunun öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.
Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada yaşamını yitirenler hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Binti Cübeyl kentinden Mustafa Hasan Saad isimli Hizbullah mensubunun "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.
Böylelikle, İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 148'e yükseldi.
Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.
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