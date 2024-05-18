Hizbullah İsrail\'in Askeri Noktalarını Vurdu

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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri noktayı doğrudan hedef alarak vurduğunu duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah üyelerinin Ramta askeri sahasında İsrail ordusuna ait casusluk ekipmanlarını hedef aldığı ve hedefin doğrudan isabetle vurulduğu kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki Ras en-Nakura deniz sahasının da top mermileriyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail, Lübnan- Suriye sınırında bir aracı vurdu

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesi ile Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı yakınında bir araca hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Söz konusu hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.