Hizbullah, İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri üssüne füze saldırısı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattığını bildirdi.
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinde yer alan Keyla askeri üssündeki hava ve füze savunma karargahının vurulduğu belirtildi.
Saldırıda onlarca katyuşa füzesinin kullanıldığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırının, Lübnan'ın güneyi ya da Suriye üzerinden mi gerçekleştirildiğine dair detaylı bilgi verilmedi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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