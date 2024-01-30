 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hizbullah, İsrail'in sınır mevzilerine 13 saldırı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Hizbullah, İsrail'in sınır mevzilerine 13 saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, son 24 saat içerisinde İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzilerine İran yapımı füzeler ve farklı silahlarla 13 saldırı düzenledi. Hizbullah, saldırılar hakkında farklı açıklamalar yaparken, İsrail ordusu da Hizbullah hedeflerine karşı savaş uçaklarıyla saldırılar düzenledi. Çatışmalarda şu ana kadar birçok ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Hizbullah, İsrail\'in sınır mevzilerine 13 saldırı düzenledi
30.01.2024 - 00:35,
Abone Ol

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, son 24 saat içerisinde İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzilerine İran yapımı füzeler ve farklı silahlarla 13 saldırı düzenledi.

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in 120 kilometrelik sınır hattı üzerinde yer alan askeri mevzilerine düzenlediği saldırılar hakkında son 24 saat içerisinde farklı açıklamalar yayımladı.

Bir açıklamada, İsrail'in sınır bölgesinde yer alan Birket Rişe, Hadab Yarin, Biranit ve El-Cerdah askeri mevzilerinin "Burkan füzesi" ile vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah'tan gün içerisinde yapılan başka bir açıklamada da Biranit, Ramim ve Cel el-Alem mevzisinin "Falag-1" füzesi, Mitat, Hunin, Et-Tahyat ve Es-Smaki'nin güdümlü füze, Metula ve Zirit mevzilerinin "uygun silahlarla" hedef alındığı belirtildi.

İsrail ile Lübnan'ın güneyinde çatışan Hizbullah ayrıca son 24 saatte yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik saldırılarda en sık kullandığı "Burkan füzesi" ve Falag-1 füzesi" ile güdümlü füzeler İran yapımı silahlar olarak biliniyor.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından gelen saldırılara karşılık vermek için Hizbullah'ın bazı hedeflerine yönelik savaş uçakları ile saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Ordu açıklamasında, savaş uçaklarınca Hizbullah'ın üslendiği Merkaba, Taybe, Marun el Ras beldelerindeki noktaların vurulduğunu, gelen diğer saldırıların kaynağının da ağır topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 176 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Lübnan, İsrail, İran, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in sınır mevzilerine 13 saldırı düzenledi - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 01:13:10. #1.12#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail'in sınır mevzilerine 13 saldırı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement