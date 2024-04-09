Hizbullah, İsrail'in sınırındaki mevzilere saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in sınırındaki mevzilere saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzileri ve hedeflerine yönelik farklı silahlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail'e yönelik saldırılarda bir askeri tankın vurulduğu ve ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Ayrıca İsrail'e ait mevzilerin topçu atışlarıyla vurulduğu ve GPS engelleyen cihaza ve bir mevziye kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Çatışmalarda ise birçok ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi.

09.04.2024 18:09  Güncelleme: 18:12
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzileri ve hedeflerine yönelik farklı silahlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah Hareketi, İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Dovev yerleşim biriminde yer alan Merkava tipi askeri tankına yönelik doğrudan ateş açıldığı ve bunun sonucunda İsrailli askerler arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, İsrail'e ait Cel el Alem ve Zibdin mevzilerinin topçu atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.

Hizbullah tarafından yapılan ikinci açıklamada İsrail'in el Asi mevzisinde yer alan GPS engelleyen cihaza ve Bağdadi mevzisine kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda, 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil ve 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 11 asker ölmüştü.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in sınırındaki mevzilere saldırı düzenledi - Son Dakika

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