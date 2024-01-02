Hizbullah, Nasrallah\'ın konuşmasının iptal edildiği haberlerini yalanladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas Hareketi liderlerine suikast düzenlemesinin ardından Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın yarın yapacağı konuşmayı iptal ettiği yönündeki haberleri yalanladı.
Hizbullah'ın Basın Sorumlusu Rana Sahili, AA muhabirine, "Nasrallah'ın çarşamba günü yapacağı konuşma iptal edilmeyecek." dedi.
Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin bu akşam Beyrut'ta İsrail suikasti sonucu öldürülmesinin ardından, sosyal medyada, Nasrallah'ın yarın İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de suikastla öldürülmesinin yıldönümünde yapacağı konuşmayı iptal ettiğine dair haberler yer almıştı.
İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda El-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin haberinde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
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