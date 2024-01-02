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Hizbullah, Nasrallah'ın konuşmasının iptal edildiği haberlerini yalanladı - Son Dakika
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Hizbullah, Nasrallah'ın konuşmasının iptal edildiği haberlerini yalanladı

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Beyrut'ta Hamas liderlerine suikast düzenlemesinin ardından Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın yarın yapacağı konuşmanın iptal edildiği haberlerini yalanladı. Hizbullah'ın Basın Sorumlusu Rana Sahili, konuşmanın iptal edilmediğini belirtti. Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından sosyal medyada konuşmanın iptal edildiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Hizbullah, Nasrallah\'ın konuşmasının iptal edildiği haberlerini yalanladı
02.01.2024 - 22:45,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas Hareketi liderlerine suikast düzenlemesinin ardından Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın yarın yapacağı konuşmayı iptal ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Hizbullah'ın Basın Sorumlusu Rana Sahili, AA muhabirine, "Nasrallah'ın çarşamba günü yapacağı konuşma iptal edilmeyecek." dedi.

Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin bu akşam Beyrut'ta İsrail suikasti sonucu öldürülmesinin ardından, sosyal medyada, Nasrallah'ın yarın İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de suikastla öldürülmesinin yıldönümünde yapacağı konuşmayı iptal ettiğine dair haberler yer almıştı.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda El-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin haberinde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA
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