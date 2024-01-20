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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü duyurdu - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile sınır bölgesindeki çatışmalarda bir mensubunun daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hizbullah mensubu Ali Muhammed Hodroc'un öldürüldüğü belirtildi. Çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 163'e yükseldi.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü duyurdu
20.01.2024 - 20:52,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile sınır bölgesindeki çatışmalarda bir mensubunun daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hizbullah mensubu Ali Muhammed Hodroc'un öldürüldüğü" ifade edildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 163'e yükseldi.

Ayrıca söz konusu çatışmalarda, 29 Lübnanlı ve 6 İsrailli sivil ile 10 İsrail askeri de öldü.

Kaynak: AA
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