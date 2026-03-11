Hizbullah'tan İsrail'e 26 Saldırı - Son Dakika
Hizbullah'tan İsrail'e 26 Saldırı

11.03.2026 01:45
Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e 26 saldırı gerçekleştirdi; saldırılar karşılıklı gerilimle ilişkilendiriliyor.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri hedeflere yönelik füze, insansız hava aracı (İHA) ve topçu atışlarıyla 26 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın yayımladığı açıklamalarda, bu saldırıların İsrail'in Lübnan'da onlarca kenti ve kasabayı, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alan saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Hizbullah'ın, İsrail'e ait 8 askeri toplanma noktası, 2 yerleşim birimi, 4 askeri üs, 6 askeri mevzi ve kışla, 3 topçu mevzisini, bir askeri sanayi şirketinin hedef aldığı, iki saha operasyonu gerçekleştirdiği ve 26 saldırı düzenlediği kaydedildi.

Hizbullah, ülkenin güneyindeki Hiyam kenti, İsrailli askerlerin toplandığı noktaları ve mevzileri, Hiyam Hapishanesinin doğusu roket atışlarıyla hedef aldığını belirtti.

Ayrıca Hizbullah, Lübnan-Filistin sınırındaki Adise beldesinin kırsalındaki İsrail'e ait araç ve askerlerin bulunduğu bir noktayı; Merkaba beldesindeki yeni mevziyi, sınırdaki Marun er-Ras beldesinin doğusundaki Kahil Tepesi'ni ve Ayterun köyündeki Hanuk bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah Hayfa kentinin doğusundaki Metula ve Misgav Am yerleşimlerini, Tziporit askeri üssünü, Taberiye Gölü'nün batısındaki Shamshon üssünü, Giv'a üssünü ve Lübnan sınırına 120 kilometre uzaklıktaki Tel Aviv'in güneyinde bulunan Tel Hashomer üssünü (Genelkurmay karargahı) de hedef aldı.

İsrail birçok askeri mevziyi hedef aldı

Hizbullah Hiyam kentinin güneyindeki Hamamis tepesinde kurulan yeni mevziyi, Abbad mevzisini ve çevresini, sınırdaki Aytarun beldesinde kurulan yeni bir mevziyi, Aytarun beldesinin karşısındaki Malkiye mevzisini, Hayfa'nın güneyindeki Mishmar HaCarmel füze savunma tesisini ve Yiftah kışlasını füzelerle hedef aldığına işaret etti.

Hizbullah ayrıca Abbad mevzisi çevresindeki bir topçu bataryasını, Sasa yerleşimindeki bir topçu mevzisini, Merc mevzisi yakınındaki bir topçu bataryasını ve Akka'nın güneydoğusundaki Yodfat askeri sanayi şirketini hedef aldığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail

