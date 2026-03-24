Hizbullah'tan Şeybani'ye Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, İran büyükelçisi Şeybani'nin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesini kınadı.

Hizbullah, Lübnan Dışişleri Bakanlığının İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istemesini kınadı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Şeybani'nin akreditasyonlarının iptal edilmesi ve "istenmeyen kişi" ilan edilmesine ilişkin kararın "herhangi bir hukuki gerekçeden yoksun olduğu ve kınandığı" ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın "Lübnan'ın ulusal çıkarlarına ve egemenliğine hizmet etmediği, bilakis dış baskılara boyun eğme anlamı taşıdığı" belirtildi.

Büyükelçinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki gerekçelerin "mesnetsiz" olduğu ve kararın "siyasi bir tasarruf" olduğu öne sürüldü.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'nin söz konusu adımının "ülkenin çıkarlarına hizmet etmediği" ve bu nedenle kararın geri alınması çağrısında bulunuldu.

Hizbullah, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam'dan karara müdahale etmelerini talep etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçi Şeybani'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istemişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 20:15:03. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.