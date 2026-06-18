Hizbullah'tan Silahsızlanma Teklifine Red - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah'tan Silahsızlanma Teklifine Red

Hizbullah\'tan Silahsızlanma Teklifine Red
18.06.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah lideri Kasım, İsrail ile yapılacak görüşmelerin Lübnan'ın egemenliği üzerine odaklanması gerektiğini belirtti.

BEYRUT, 18 Haziran (Xinhua) -- Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasım, silahsızlanmaya yönelik her türlü teklifi reddettiklerini belirterek, İsrail ile yürütülecek görüşmelerin karşılıklı güvenliğin sağlanması ve Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesis edilmesine odaklanması gerektiğini söyledi.

Kasım çarşamba günü Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın türbesi yakınında düzenlenen bir toplantıda İsrail'i yayılmacı politikalar izlemekle ve Hizbullah'ın Lübnan'daki askeri, siyasi, sosyal ve toplumsal varlığını ortadan kaldırmaya çalışmakla suçladı.

El Menar televizyonunun aktardığına göre Kasım, İsrail ile çatışmayı varoluşsal bir mücadele olarak gördüklerini ve Lübnan'ın geleceğini, topraklarını ve halkını savunduklarını ifade etti.

Kasım, Lübnanlı yetkililere İsrail ile yapılacak görüşmelerde, İsrail saldırılarının sona ermesi, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi, tutukluların serbest bırakılması, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesi ve yeniden yapılanma çabaları da dahil olmak üzere, Lübnan'ın temel taleplerinin korunması çağrısında bulundu.

Lübnan'ın içişlerine ilişkin konuların İsrail ile yapılacak herhangi bir görüşmenin dışında tutulması ve ülke içinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

27 Kasım 2024'te varılan ateşkesin uygulanması çağrısında bulunan Kasım, ateşkesin çatışmaları sona erdirmesi ve Lübnan ordusunun anlaşmaya uygun olarak Litani Nehri'nin güneyine konuşlandırılması için bir çerçeve oluşturduğunu vurguladı.

Lübnan, ABD ve İsrail arasındaki görüşmeler gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan Silahsızlanma Teklifine Red - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:49
Haluk Levent’e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:36:06. #7.12#
SON DAKİKA: Hizbullah'tan Silahsızlanma Teklifine Red - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.